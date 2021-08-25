شقه للبيع في كمبوند castle landmark بفيو رائع

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بقطاع R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن زايد الجنوبى و ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمقدم بسيط والباقي بالتقسيط المريح علي 10 سنين هتمتلك شقه بمساحه 285م (3غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية كل ده واكتر هتلاقيه في كاسيل العاصمه الاداريه يلا بسرعه الحق كلمنا فون او واتساب علي01013929993