شقه للبيع في كاسيل لاند مارك العاصمه باقساط علي 10 سنين

(للبيع)
|امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بقطاع R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية هتمتلك شقه بمساحه 195م (3غرفه منهم غرفه ماستر+2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد فيها كل الي بتحلم بيه م خدمات منطقة مطاعم وكافيهات. منطقة ملاعب رياضية. منطقة مخصصة للأطفال. أماكن للشواء والحفلات. منطقة خدمات تجارية. كل ده واكتر هتلاقيه بس عندنا في كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده يلا الحق كلمنا فون او واتساب علي 010139299993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروه
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|كاسيل لاند مارك العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الادريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103453
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