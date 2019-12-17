شقه للبيع في قلب القاهره الجديده بدون مقدم

(للتقسيط)
|- الحق عرض شركه مدينه نصر للاسكام والتعمير وامتلك شقتك في كمبوند سراي بدون مقدم وفتره سداد حتى 10 سنوات بدون فوائد - الموقع في قلب القاهره الجديده دقائق من فندق jw marriot - الاقساط متساويه قسط شهري 13 الف جنيه فقط بدون مقدم - للتفاصيل والاستفسارات : 01276211735 او 01155765508 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045414
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