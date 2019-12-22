شقه للبيع في قلب القاهره الجديده بدون مقدم على 10 سنوات

امتلك بيتك في قلب القاهره الجديده بجوار مدينتي ، بدون مقدم على 10 سنوات (اقساط متساويه) قسط شهري 13 الف فقط مقسمه الى : عرفتين نوم ، 2 حمام ، ريسبشن ، مطبخ ، تراس للتفاصيل والاستفسارات : 01276211735 او واتساب