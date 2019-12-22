شقه للبيع في قلب القاهره الجديده بدون مقدم على 10 سنوات

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تفاصيل الإعلان
امتلك بيتك في قلب القاهره الجديده بجوار مدينتي ، بدون مقدم على 10 سنوات (اقساط متساويه) قسط شهري 13 الف فقط مقسمه الى : عرفتين نوم ، 2 حمام ، ريسبشن ، مطبخ ، تراس للتفاصيل والاستفسارات : 01276211735 او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: new start
التليفون: 01155765508

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2045987
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19/12/2019
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19/12/2019
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19/12/2019
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القسم: 

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19/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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19/12/2019
صورة الاعلان: عيش وبالك مرتاح في green avenue - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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19/12/2019
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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19/12/2019
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القسم: 

182,000 جنيه

19/12/2019
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193,000 جنيه

19/12/2019
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بحراسة وامن 24 ساعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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19/12/2019
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