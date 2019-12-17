شقه للبيع في زايد بالتكيفات

احجز بيتك في قلب الشيخ زايد بمقدم 5% وفتره تقسيط على 7 سنوات بدون فوائد استلم بيتك متشطب سوبرلوكس بالتكيفات والمطبخ المساحات تبدا من 102 متر الموقع دقائق من هايبروان والنادي الاهلي الكبموند يضم منطقه خدميه على اعلى مستوى ( حمامات سباحه ، كيدزاريا ، جيم سبا جاكوزي ، مطاعم وكافيهات ، خدمات بنكيه ، صيدليه ، هايبرماركت ، اكبر البرندات العالميه ) للتفاصيل والتواصل : 01276211735 او 01155765508 او واتساب