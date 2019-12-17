شقه للبيع في زايد بالتكيفات

(للتقسيط)
|احجز بيتك في قلب الشيخ زايد بمقدم 5% وفتره تقسيط على 7 سنوات بدون فوائد استلم بيتك متشطب سوبرلوكس بالتكيفات والمطبخ المساحات تبدا من 102 متر الموقع دقائق من هايبروان والنادي الاهلي الكبموند يضم منطقه خدميه على اعلى مستوى ( حمامات سباحه ، كيدزاريا ، جيم سبا جاكوزي ، مطاعم وكافيهات ، خدمات بنكيه ، صيدليه ، هايبرماركت ، اكبر البرندات العالميه ) للتفاصيل والتواصل : 01276211735 او 01155765508 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
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|العنوان:
|الشيخ زايد- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045434
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