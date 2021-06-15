(للبيع)
|شقه للبيع في دار مصر الاندلس دار مصر الاندلس المرحله الثانيه موقع مميز جدا ثالث عماره من شارع التسعين الجنوبى الرئيسى امام هايد بارك دور ارضى مساحه 150 م نموذج B 3غرفه نوم_2 حمام منهم ماسترم طبخ_ريسبشين قطعتين تشطيب سوبر لوكس الشقه غير مجروحه على حديقه كبيره للتواصل علي 01220092935 #دارمصر #شقه_للبيع #الاندلس #شقهللبيعفيالتجمعالخامس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali ال
|التليفون:
|01020181762
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|العنوان:
|224991113- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097126
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