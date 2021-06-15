شقه للبيع في دار مصر الاندلس دار مصر الاندلس المرحله الثانيه موقع مميز جدا

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صورة الاعلان: شقه للبيع في دار مصر الاندلس دار مصر الاندلس المرحله الثانيه موقع مميز جدا - في القاهرة مصر

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شقه للبيع في دار مصر الاندلس دار مصر الاندلس المرحله الثانيه موقع مميز جدا ثالث عماره من شارع التسعين الجنوبى الرئيسى امام هايد بارك دور ارضى مساحه 150 م نموذج B 3غرفه نوم_2 حمام منهم ماسترم طبخ_ريسبشين قطعتين تشطيب سوبر لوكس الشقه غير مجروحه على حديقه كبيره للتواصل علي 01220092935 #دارمصر #شقه_للبيع #الاندلس #شقهللبيعفيالتجمعالخامس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohammed Ali ال
التليفون: 01020181762

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 224991113- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097126
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