شقه للبيع في القاهره الجديده بدون مقدم على 10 سنوات

(للتقسيط)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
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|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046003
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