شقه للبيع في العاصمه الاداريه بمنطقه R7

(للبيع)
|شقه للبيع بارقي مكان في العاصمه الاداريه ( بارك لين) مساحه الشقه 165م _ تراس كيبر تقسمه الشقه 3غرف نوم _ مطبخ _ حمام _ ريسبشن مقدم: 215000 قسط علي 10 سنين مميزات المشروع _ جيم _الامن24ساعه _ حمام سباحه للكبار _مطاعم _كافيات لمزيد التفاصيل : 01033684319 متاح من واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079343
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