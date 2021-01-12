شقه للبيع في العاصمه الاداريه بقرب الجامعه السويديه منطقه R7

(للبيع)
|شقه للبيع في العاصمه الاداريه بقرب الجامعه السويديه منطقهR7 مساحه الشقه :130متر+ جاردن 27 متر مميزات الشقه 2غرف النوم _ مطبخ _ ريسبشن_ حمام مقدم: 173000 مقدم: 10 % وقسط 7سنين خدمات المشروع _امن24ساعه _جيم _كافيات _ مطاعم لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|173,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079680
-1 جنيه
775,000 جنيه
775,000 جنيه
144,000 جنيه
131,000 جنيه
163,000 جنيه
177,000 جنيه
570,000 جنيه
12,000 جنيه
12,000 جنيه
505,000 جنيه
2,413,119 جنيه
570,000 جنيه
12,000 جنيه
510,000 جنيه