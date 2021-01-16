(للبيع)
|شقه للبيع في العاصمه الاداريه بالحي السفارات مساحه الشقه :205 متر (3 غرف _ ريسبشن _ حمام _ حمام ) تعاقد مقدم:240000 مميزات المشروع _جيم _امن24ساعه _كافيات _ مطاعم لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح من واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080109
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