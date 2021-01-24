شقه للبيع في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بمقدم90 الف بس بالقرب اما منطقة البنوك في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 90 م (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة ركوب العجل نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه صيدليات بنوك يلا كلمنا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العاصمة الاداريه الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081264
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