شقه للبيع في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

امتلك شقتك بمقدم90 الف بس بالقرب اما منطقة البنوك في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 90 م (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: ممرات لممارسة ركوب العجل نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه صيدليات بنوك يلا كلمنا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب