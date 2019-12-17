شقه للبيع فى هليوبوليس الجديده

شقه 3 غرف نوم و 2 حمام و ريسيبشن 3 قطع و 2 طرقه و مطبخ و تراس الشقه فى ارقى مناطق هليوبوليس الجديده على شارع البارون مباشره الكومباوند جاهز للمعاينه و فيه كل الخدمات الى مممكن تحتاجها بنظام امن متكامل و حمامات سباحه و كافيهات و مطاعم و صيانه مدى الحياه و جيم و حدائق وملاعب لو عايز تفاصيل اكتر ممكن تتصل او تبعتلى واتس اب وهتواصل معاك بالتفاصيل كامله 01154002809