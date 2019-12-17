(للبيع)
|شقه 3 غرف نوم و 2 حمام و ريسيبشن 3 قطع و 2 طرقه و مطبخ و تراس الشقه فى ارقى مناطق هليوبوليس الجديده على شارع البارون مباشره الكومباوند جاهز للمعاينه و فيه كل الخدمات الى مممكن تحتاجها بنظام امن متكامل و حمامات سباحه و كافيهات و مطاعم و صيانه مدى الحياه و جيم و حدائق وملاعب لو عايز تفاصيل اكتر ممكن تتصل او تبعتلى واتس اب وهتواصل معاك بالتفاصيل كامله 01154002809
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hanan
|التليفون:
|01154002809
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|العنوان:
|شقه للبيع فى هليوبوليس الجديده 135 متر- هليوبوليس الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045450
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