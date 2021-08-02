شقه للبيع فى العاصمه الاداريه الجديده

(للبيع)
|بمقدم 180 الف (10%) فقط امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند Botenica وقسط الباقى على 10 سنين بدون فوايد مساحه 150 متر (3 غرف) للتواصل 01090868535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دعاء
|التليفون:
|01090868535
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|العنوان:
|- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101419
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