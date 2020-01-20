(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم كود(4216) شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى استثمر حياتك وعيش الاستقرار وصيف شقه 120م ( 3 غ + ريسيبشن قطعتين + حمام ) عدادات (م + غ + ك ) تشطيب سوبر لوكس قريبه من جميع المرافق وبحى راقى مطلات على الشارع الدور ال 13 والبرج 16 دور السعر : 730 الف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|ميامى- ميامى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049808
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