شقه للبيع ع اجمل فيو حمامات سباحة ولاندسكيب

(للبيع)
|حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع 130م(غرفتين+2حمام+مطبخ+رسيبشن) وكل الخدمات اللي هتحتاجها هتلافيها حواليك مولات تجارية حمامات سباحة مطاعم وكافيهات باجمل التصاميم باركنج خاص امن وحراسه ع مدار اليوم وفي خدمات تاني كتير كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095943
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