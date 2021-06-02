شقه للبيع ع اجمل فيو حمامات سباحة ولاندسكيب

حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع 130م(غرفتين+2حمام+مطبخ+رسيبشن) وكل الخدمات اللي هتحتاجها هتلافيها حواليك مولات تجارية حمامات سباحة مطاعم وكافيهات باجمل التصاميم باركنج خاص امن وحراسه ع مدار اليوم وفي خدمات تاني كتير كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب