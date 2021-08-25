شقه للبيع على النيل صف اول مباشر

(للبيع)
|شقه للبيع بكورنيش النيل صف اول أبراج عثمان (المقاولون العرب) ابراج الفاخر فيو نيل اكثر من رائعه ترى النيل من جميع الغرف حتى المطبخ مباشر على النيل 4 أسانسير المساحه:250م 3غرف (غرفه ماستر) 2حمام ريسبشن4ق السعر:- 4.750.000 للتواصل :- 01153565012 يدعم واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|youssef
|التليفون:
|+201153565012
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103541
200,000 جنيه
318,000 جنيه
216,000 جنيه
350,000 جنيه
236,000 جنيه
329,000 جنيه
129,000 جنيه
129,000 جنيه
160,000 جنيه
4,500 جنيه
750 جنيه
15,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
850 جنيه
100,000 جنيه
140,000 جنيه