شقه للبيع على النيل صف اول مباشر

شقه للبيع بكورنيش النيل صف اول أبراج عثمان (المقاولون العرب) ابراج الفاخر فيو نيل اكثر من رائعه ترى النيل من جميع الغرف حتى المطبخ مباشر على النيل 4 أسانسير المساحه:250م 3غرف (غرفه ماستر) 2حمام ريسبشن4ق السعر:- 4.750.000 للتواصل :- 01153565012 يدعم واتساب