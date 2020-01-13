(للبيع)
|كود (4063) بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع رشدي علي الترام 245 متر 3 وجهات بحري مدخل رخام - 2 اسانسير الدور12 والعماره 15 دور 4 غرف و رسيبشن 4 قطع و 2 حمام كامله العدادت والشقه مرخصه السعر المطلوب 13 الف للمتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|رشدى على الترام- رشدى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048849
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