كود (4063) بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع رشدي علي الترام 245 متر 3 وجهات بحري مدخل رخام - 2 اسانسير الدور12 والعماره 15 دور 4 غرف و رسيبشن 4 قطع و 2 حمام كامله العدادت والشقه مرخصه السعر المطلوب 13 الف للمتر