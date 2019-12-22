(للبيع)
|شقه للبيع خطوات من البحر في العجمي وتسلم فوري ( غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مساحتها 50 م ادفع المقدم 29 الف وسدد الباقي ع اطول فتره سداد وبدون فوائد يوجد رحلات لمعاينه الموقع مجانيه وعاين بنفسك لتفاصيل اكتر برجاء التواصل علي 01158890019
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العامر جروب
|التليفون:
|01158890019
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|العنوان:
|- العجمي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046117
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77,000 جنيه
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