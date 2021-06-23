شقه للبيع جزيرة دار السلام المطبعة خلف المحكمه الدستوريه ك . المعادى

(للبيع)
|شقه للبيع سوبر لوكس سيراميك بالكامل مكونه من : 3 غرف + حمام + مطبخ + صاله + بلكونه ـ مياه وغاز وكهرباء - الدور السابع بدون اسانسير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو احمد
|التليفون:
|01288430378
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|العنوان:
|المطبعه جزيرة دار السلام خلف المحكمه الدستوريه ك. المعادى- دار السلام
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097809
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