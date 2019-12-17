شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي

شقه للبيع تنظر للبحر في اول الساحل الشمالي الصفا واستلام فوري غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 80 متر ادفع مقدم 39 الف وسدد الباقي علي اطول فتره سداد وبدون فوائد يوجد رحلات معاينه مجانيه للموقع للمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال علي 01158890019