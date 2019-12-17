شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقه للبيع تنظر للبحر في اول الساحل الشمالي الصفا واستلام فوري غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 80 متر ادفع مقدم 39 الف وسدد الباقي علي اطول فتره سداد وبدون فوائد يوجد رحلات معاينه مجانيه للموقع للمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال علي 01158890019
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العامر جروب
التليفون: 01158890019

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العنوان: - الصفا اول الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 130,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045460
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صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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15/12/2019
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15/12/2019
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15/12/2019
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14/12/2019
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14/12/2019
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12/12/2019
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12/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

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12/12/2019
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12/12/2019
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12/12/2019
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12/12/2019
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12/12/2019
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