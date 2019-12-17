(للبيع)
|شقه للبيع تري البحر في العجمي واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 50 م ادفع المقدم 55 الف والباقي سدده علي اطول فتره سداد ممكنه وبدون فوائد يوجد رحلات معاينه للموقع مجانا وعاين بنفسك لتفاصيل اكتر يرجي التواصل علي 01158890019
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العامر جروب
|التليفون:
|01158890019
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|العنوان:
|- العجمي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045446
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