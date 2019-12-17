شقه للبيع تري البحر في العجمي

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صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر في العجمي - في الإسكندرية مصر

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شقه للبيع تري البحر في العجمي واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 50 م ادفع المقدم 55 الف والباقي سدده علي اطول فتره سداد ممكنه وبدون فوائد يوجد رحلات معاينه للموقع مجانا وعاين بنفسك لتفاصيل اكتر يرجي التواصل علي 01158890019
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العامر جروب
التليفون: 01158890019

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العنوان: - العجمي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 115,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045446
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17/12/2019
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15/12/2019
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15/12/2019
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14/12/2019
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14/12/2019
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12/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع خطوات للبحر في العجمي - في الإسكندرية مصر

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12/12/2019
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12/12/2019
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12/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع خطوات للبحر في العجمي - في الإسكندرية مصر

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12/12/2019
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12/12/2019
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12/12/2019
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