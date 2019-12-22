شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)
|شقه للبيع تري البحر باول الساحل الشمالي في الصفا وتسلم فوري ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مساحتها 80 متر ادفع المقدم 39 الف وسدد الباقي علي اطول فتره سداد وبدون فوائد يوجد رحلات مجانيه لمعاينه الموقع للمزيد من التفاصيل برجاء التواصل علي 01158890019
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العامر جروب
|التليفون:
|01158890019
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|العنوان:
|- الصفا اول الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046115
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