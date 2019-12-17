شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

شقه للبيع اول الساحل الشمالي تري البحر واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ |+ حمام مساحتها 50 متر ادفع المقدم 30 الف وسدد الباقي علي اطول فتره سداد ممكنه وبدون فوائد يوجد رحلات لمعاينه الموقع مجانا للمزيد من التفاصيل يرجي الاتصال علي 01158890019