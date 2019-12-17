شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)
|شقه للبيع اول الساحل الشمالي تري البحر واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ |+ حمام مساحتها 50 متر ادفع المقدم 30 الف وسدد الباقي علي اطول فتره سداد ممكنه وبدون فوائد يوجد رحلات لمعاينه الموقع مجانا للمزيد من التفاصيل يرجي الاتصال علي 01158890019
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العامر جروب
|التليفون:
|01158890019
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|العنوان:
|- الصفا اول الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|95,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045453
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