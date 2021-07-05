شقه للبيع بميدان الحجاز 200 م للسكن الراقي والعيادات والشركات علي مربع حديق

لمن يبحث عن السكن الراقي والانشطه الاداريه والطبيه شقه مميزه للبيع مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف كل غرفه بحمام – 3 ريسبشن ومطبخ الدور الاول فيو علي مربع حديقه تحتاج شغل من الداخل السعر المطلوب 2 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01221441700