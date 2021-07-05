شقه للبيع بميدان الحجاز 200 م للسكن الراقي والعيادات والشركات علي مربع حديق

(للبيع)
|لمن يبحث عن السكن الراقي والانشطه الاداريه والطبيه شقه مميزه للبيع مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف كل غرفه بحمام – 3 ريسبشن ومطبخ الدور الاول فيو علي مربع حديقه تحتاج شغل من الداخل السعر المطلوب 2 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع الحجاز- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098951
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