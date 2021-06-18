شقه للبيع بموقع متميز في المعادي وتصلح للتمويل العقاري

(للبيع)
|شقه مساحه ٣٠٠ متر ارضي خلفي *بمدخلين خاص* على الشارع ومدخل من العمارة ارتفاع الاسقف ٤ متر وتراس بمساحه وجهة الشقه حوالي ١٠٠ متر الشقه من الداخل رخام بالكامل عدا غرفتين سيراميك ومشطبة ومسجلة بالكامل في الشهر العقاري وموثقة بالعقد الاخضر النهائي خط ماء منفصل عن العمارة وايضا الكهرباء لا يوجد مصاريف للصيانة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|01099308146
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|العنوان:
|المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097345
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