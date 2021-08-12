شقه للبيع بمصر الجديده شارع رئيسي للسكن الراقي والشركات والعيادات 200متر

(للبيع)
|بشارع النزهه الرئيسي شقه مميزه للبيع مساحتها 200 متر مقسمة ايل 3 غرف – ريسبشن – 2 حمام ومطبخ الدور الخامس تشطيب سوبر لوكس فيو مفتوح علي الشارع بحريه لها حصه في الارض السعر المطلوب 2 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 - 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع النزهه الرئيسي- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102396
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