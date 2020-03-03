شقه للبيع بمصر الجديده خلف الامن الصناعي شارع الحجاز 250 متر للسكن الراقي و

(للبيع)
|بأشيك مناطق مصر الجديده بشارع الحجاز خلف الامن الصناعي شقه مميزه مساحتها 250 متر مقسمة الي 3 غرف - ليفنج روم - 3 ريسبش - 3 حمام منهم حمام ماستر ومطبخ خشب تشطيب هادي لوكس الدور السادس وليس الاخير 2 اسانسير مباني ألفينات مسجله ولها حصه في الارض والجراش السعر المطلوب 2.700 مليون للاستعلام الغرابلي جروب 01228744124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الغرابلي جروب
|التليفون:
|01228744124
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|العنوان:
|ميدان الحجاز بجوار الامن الصناعي- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054994
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