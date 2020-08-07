شقه للبيع بمدينه نصر 210 م علي ذاكر حسين للسكن المميز والشركات

(للبيع)
|بأجمل شوارع مدينه نصر شقه لقطه للبيع بشارع ذاكر حسين مساحتها 210 متر مقسمة الي 3 غرف – 3 ريسبشن – ليفنح كبير – 2 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس الدور الثاني علي الواجهه بالقرب من مكتبه سمير وعلي السعر المطلوب 1.750 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع ذاكر حسين- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064381
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