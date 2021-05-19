شقه للبيع بكمبوند ماونتن فيو i-city بالتقسيط المريح

عيش حياة المشاهير و امتلك وحدتك بارقى كمبوند داخل التجمع الخامس شقتك 175م(3غرف+3حمام+مطبخ+ريسبشن واسع+تراس+dressing room) وكمان هتلاقي جنبك كل حاجه هتحتاجها انت واسرتك امن وحراسه على مدار24 ساعه حمامات سباحة بافضل التصاميم مطاعم وكافيهات مولات تجاريه وفي خدمات تاني كتير لمعرفة باقي التفاصيل كلمنا فون او واتساب ع01279885336