شقه للبيع بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقه للبيع بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه موقع مميز بجوار كمبوند أشجار ستي ودقائق إلي طريق الفيوم وطريق الواحات أدفع مقدم 20 % وقسط الباقي علي 4 سنين أقساط ربع سنويه التقسيم الداخلي ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس استلام فوري المساحه 130م الدور الأخير يوجد اسانسير السعر الإجمالي / 877,000 جنيه لمزيد من التفاصيل التواصل هاتفيا او علي الواتس اب للإتصال / 01146200600
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ,
التليفون: 01146200600

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - m
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 877,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049443
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18/1/2020
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18/1/2020
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صورة الاعلان: شقه للبيع بتسهيلات بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بتسهيلات بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

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17/1/2020
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شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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17/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بتسهيلات 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بالهيئه - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بتسهيلات 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بالهيئه

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17/1/2020
صورة الاعلان: من المالك مباشرة #شقة #للبيع 150 متر بالمنطقة السياحية حدائق 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

من المالك مباشرة #شقة #للبيع 150 متر بالمنطقة السياحية حدائق 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

من المالك مباشرة #شقة #للبيع 150 متر بالمنطقة السياحية حدائق 6 أكتوبر ثلاثة غرف نوم + حمامين + ريسبش.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالسياحية ب المحصورة 6 أكتوبر خلف حي الاشجار - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بالسياحية ب المحصورة 6 أكتوبر خلف حي الاشجار

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بالسياحية ب المحصورة 6 أكتوبر خلف حي الاشجار موقع ممتاز 400 متر محفورة مطلوب 1100000 للات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,100,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر موقع مميز خلف مدينة الانتاج الأعلامي ودقائق إلي مول م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 130م بالمحصوره (ب) بحدائق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 130م بالمحصوره (ب) بحدائق أكتوبر

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شقه للبيع 130م بالمحصوره (ب) بحدائق أكتوبر موقع مميز خلف كمبوند حي الأشجار ومدينة الانتاج الإعلامي .
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القسم: 

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15/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 175م بكمبوند دريم لاند ب6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 175م بكمبوند دريم لاند ب6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 175م بكمبوند دريم لاند ب6 أكتوبر موقع علي طريق الواحات وبالقرب من الكوبري الدائري التقسي.
العنوان:

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القسم: 

2,300,000 جنيه

15/1/2020
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