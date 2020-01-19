شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر شقه بالدور الاول مساحه 200م 3نوم/3حمام / ريسبشن 3 ق يوجد حصه بالجراج و مخزن سعر المتر 6000ج بمقدم35%و الباقى على 3 سنوات استلام خلال سنه كود الاعلان :140376 للتواصل 01002885110 #شقه_للبيع #شقق_بيت_الوطن #شقق_6_اكتوبر #شقق_بتسهيلات_فى_السداد