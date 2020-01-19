(للبيع)
|شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر شقه بالدور الاول مساحه 200م 3نوم/3حمام / ريسبشن 3 ق يوجد حصه بالجراج و مخزن سعر المتر 6000ج بمقدم35%و الباقى على 3 سنوات استلام خلال سنه كود الاعلان :140376 للتواصل 01002885110 #شقه_للبيع #شقق_بيت_الوطن #شقق_6_اكتوبر #شقق_بتسهيلات_فى_السداد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samah.ramcees
|التليفون:
|+201002885110
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|العنوان:
|ن- بي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049606
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