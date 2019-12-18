شقه للبيع بكمبوند الكناريا القريب من كمبوند الخمائل بالشيخ زايد الشقه بمساحه 220 م الدور الاول 3نوم،حمام ،مطبخ امريكي،ريسبشن2ق تشطيب سوبر لوكس السعر 1900000جنيه كود الاعلان 140366 الاتصال ب 01002885110 **ومن خارج مصر برجاء اضافة 002 #شقه_للبيع #شقق_الاحياء_للبيع #شقه_للبيع_6أكتوبر