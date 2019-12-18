(للبيع)
|شقه للبيع بكمبوند الكناريا القريب من كمبوند الخمائل بالشيخ زايد الشقه بمساحه 220 م الدور الاول 3نوم،حمام ،مطبخ امريكي،ريسبشن2ق تشطيب سوبر لوكس السعر 1900000جنيه كود الاعلان 140366 الاتصال ب 01002885110 **ومن خارج مصر برجاء اضافة 002 #شقه_للبيع #شقق_الاحياء_للبيع #شقه_للبيع_6أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samah.ramcees
|التليفون:
|+201002885110
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|العنوان:
|- بي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045518
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