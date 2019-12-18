شقه للبيع بكمبوند الكناريا القريب من كمبوند الخمائل بالشيخ زايد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقه للبيع بكمبوند الكناريا القريب من كمبوند الخمائل بالشيخ زايد الشقه بمساحه 220 م الدور الاول 3نوم،حمام ،مطبخ امريكي،ريسبشن2ق تشطيب سوبر لوكس السعر 1900000جنيه كود الاعلان 140366 الاتصال ب 01002885110 **ومن خارج مصر برجاء اضافة 002 #شقه_للبيع #شقق_الاحياء_للبيع #شقه_للبيع_6أكتوبر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: samah.ramcees
التليفون: +201002885110

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - بي
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,900,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045518
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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16/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع في الشيخ زايد بمقدم 5% بالتكيفات - في 6 أكتوبر مصر

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- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع في قلب الشيخ زايد بمقدم 5% وفتره سداد على 7 سنوات بدون فوائد الموقع متميز جدا دقائق من هاي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: في اقوي واخر المشاريع في مدينة الشيخ زايد ابراج زيد ساويرس - في 6 أكتوبر مصر

في اقوي واخر المشاريع في مدينة الشيخ زايد ابراج زيد ساويرس

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

علشان شركات ساويرس لها اسم كبير في التطوير العقاري ونجاح تجربة ابراج عملنا براخ الشيخ زايد تكملة لس.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

24,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في ابراج زيد من ساويرس بسعر 24الف بس للمتر - في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك في ابراج زيد من ساويرس بسعر 24الف بس للمتر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

سعر المتر شامل التكيفات والمطابخ والجراج كاملة التشطيب خدمات فندقية وحدتك لاندسكيب فيو وبحيرات صناعي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

24,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: وحدتك علي الحديقة المركزية في ابراج زيد الشيخ زايد - في 6 أكتوبر مصر

وحدتك علي الحديقة المركزية في ابراج زيد الشيخ زايد

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك في ابراج زد الشيخ زايد واستمتع باخدمات الفندقية كاملة التشطيب وحدتك علي لاند سكيب فيو و.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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14/12/2019
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