شقه للبيع بقرية عايده الساحل الشمالى من المالك

(للبيع)
|الساحل الشمالى قريه مصر الجديده المشهوره بعايده على البحر كاملة المرافق والخدمات وشاطئ رملى للبيع شقه دور اول بحرى 2 غرفه 2 حمام رسبشن مطبخ امريكى 2تراس تشطيب هاى لوكس السعر 575 الف كاش البيع من المالك مباشرة الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه 01150168707
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هانى خليفه
|التليفون:
|01150168707
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|العنوان:
|الساحل الشمالى قرية عايده ك 77- الحمام
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|575,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099924
350 جنيه