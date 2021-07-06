شقه للبيع بقرية عايده الساحل الشمالى من المالك

الساحل الشمالى قريه مصر الجديده المشهوره بعايده على البحر كاملة المرافق والخدمات وشاطئ رملى للبيع شقه دور اول بحرى 2 غرفه 2 حمام رسبشن مطبخ امريكى 2تراس تشطيب هاى لوكس السعر 575 الف كاش البيع من المالك مباشرة الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه 01150168707