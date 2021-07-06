شقه للبيع بقرية عايده الساحل الشمالى من المالك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (مطروح) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع بقرية عايده الساحل الشمالى من المالك - في مطروح مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الساحل الشمالى قريه مصر الجديده المشهوره بعايده على البحر كاملة المرافق والخدمات وشاطئ رملى للبيع شقه دور اول بحرى 2 غرفه 2 حمام رسبشن مطبخ امريكى 2تراس تشطيب هاى لوكس السعر 575 الف كاش البيع من المالك مباشرة الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه 01150168707
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هانى خليفه
التليفون: 01150168707

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الساحل الشمالى قرية عايده ك 77- الحمام
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 575,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099924
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة بمطروح بقرية الاعلاميين - في مطروح مصر

شقة بمطروح بقرية الاعلاميين

(للإيجار)

- في مطروح مصر

شقة بمطروح بقرية الاعلاميين شاطئ خاص شماسى وكراسى مجانى شقة للإيجار غرفتين كل غرفة بها 2سرير وصالة .
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

350 جنيه

6/7/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager