شقه للبيع بفيورائع ع النهرالاخضر فى كمبوند زافانى بالعاصمة

بتحلم تسكن ع اجمل فيو للنهر الاخضر بالعاصمة تعالى كمبوند زافانى وامتلك شقتك 141 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +2 حمام + مطبخ + تراس ) بفيو مميز ع النهر الاخضر واجمل المساحات الخضراء بجوار الحى الدبلوماسى و قريب من كل خدماتك اللى ملهاش حصر كل ده واكتر بمقدم 171 الف والباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس و امتلك شقتك باجمل فيو فى العاصمة الادارية