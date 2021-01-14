شقه للبيع بفيورائع ع النهرالاخضر فى كمبوند زافانى بالعاصمة

(للبيع)
|بتحلم تسكن ع اجمل فيو للنهر الاخضر بالعاصمة تعالى كمبوند زافانى وامتلك شقتك 141 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +2 حمام + مطبخ + تراس ) بفيو مميز ع النهر الاخضر واجمل المساحات الخضراء بجوار الحى الدبلوماسى و قريب من كل خدماتك اللى ملهاش حصر كل ده واكتر بمقدم 171 الف والباقى بالتقسيط ع 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل ع 01201135481 او ابعتلنا ع الواتس و امتلك شقتك باجمل فيو فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079981
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