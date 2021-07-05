شقه للبيع بعمارات المروه نبيل الوقاد مصر الجديده 210 متر لهواة الفخامه

(للبيع)
|شقه رائعه للبيع بمصر الجديده مساحتها 210 متر مقسمة الي 3 غرف نوم – 3 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ خشب مستوي تشطيب راقي جدا الدور السادس وليس الاخير 2 اسانسير فيو علي مربع حديقه لها حصه في الارض السعر المطلوب 2.100 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01221441700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|نبيل الوقاد- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098957
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