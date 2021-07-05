شقه للبيع بعمارات المروه نبيل الوقاد مصر الجديده 210 متر لهواة الفخامه

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تفاصيل الإعلان
شقه رائعه للبيع بمصر الجديده مساحتها 210 متر مقسمة الي 3 غرف نوم – 3 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ خشب مستوي تشطيب راقي جدا الدور السادس وليس الاخير 2 اسانسير فيو علي مربع حديقه لها حصه في الارض السعر المطلوب 2.100 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01221441700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: نبيل الوقاد- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098957
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