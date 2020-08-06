شقه للبيع بشارع الخليفه المأمون 200متر للعيادات والاشعه والتحاليل

(للبيع)
|للانشطه الطبيه والتجاريه مقر اداري للبيع بشارع الخليفه المأمون مصر الجديده مساحته 200 متر الدور الاول مقسم الي 4 غرف – ريسبشن – 2 حمام ومطبخ لها حصه في الارض جانبيه السعر المطلوب 2 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شارع الخليفه المأمون- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064367
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