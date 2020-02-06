شقه للبيع بسعر ممتاز في برج اسانسير 170متر فرصه اخر يوم النهارده.

(للبيع)
|السكان ناس راقيين وذو مستويات عاليه اخر اخلاق العماره نضيفه المكان راقي وجميل بسعر مش هتلاقيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الموجه محمد زغلول
|التليفون:
|01154498247
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|العنوان:
|وسط البد- وسط البلد عابدين السيده زينب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051917
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