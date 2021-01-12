شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

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صورة الاعلان: شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

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شقه بالتقسيط في العاصمه الاداريه بقرب بالحي الوازارء مساحه الشقه :193متر مميزات الشقه : 3غرف نوم _ مطبخ _ ريسبشن _ حمام ) السعر خيالي مقدم 10% علي 7سنين خدمات المشروع _امن24 ساعه _جيم _كافيات _جامعات _مدارس لمزيد من التفاصيل 01033684319 متاح واتساب_
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada
التليفون: 01033684319

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/1/2021
رقم الإعلان: 2079655
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صورة الاعلان: شاليهك على البحر - في القاهرة مصر

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18/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك فى قلب مدينة الجلالة الجديدة باقل مقدم واطول فترة سداد - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/10/2020
صورة الاعلان: استمتع بحفله الشواء فى حديقتك الخاصه بس فى موسي كوست - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/10/2020
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