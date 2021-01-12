شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

(للبيع)
|شقه بالتقسيط في العاصمه الاداريه بقرب بالحي الوازارء مساحه الشقه :193متر مميزات الشقه : 3غرف نوم _ مطبخ _ ريسبشن _ حمام ) السعر خيالي مقدم 10% علي 7سنين خدمات المشروع _امن24 ساعه _جيم _كافيات _جامعات _مدارس لمزيد من التفاصيل 01033684319 متاح واتساب_
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079655
212,000 جنيه
275,000 جنيه
253 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,210,000 جنيه
اتصل