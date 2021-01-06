(للبيع)
|شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه *(بجوار الحى الدبلوماسى و النهر الاخضر)* *شقه مساحتها * (230متر+ جاردن84) (4غرف + 2حمام + لامطبخ + ريسبشن ) مقدم:303100وقسط علي 10 سنين *مميزات المشروع* _ الامن 24ساعه _سيستم كاميرات كامله _حمام سباحه للسيدات _جراج تحت الارض: لمزيد من التفاصيل : 01033684319 م متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|303,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078974
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