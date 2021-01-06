(للبيع)
|شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه بكمبوند " دى جويا " بجوار الحى الدبلوماسى و النهر الاخضر مساحه الشقه 230م+ جاردن 84) تقسمه الشقه : _ 4غرف+ مطبخ + ريسبشن + 2 حمام ) مقدم :303100قسط علي 10 سنين مميزات المشروع _الامن 24ساعه _سيستم كاميرات كامل _منطقه الاطفال _روف جاردن _جراج خاص تحت الارض لمزيد التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- الحي الدبلوماسي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|303,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078960
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