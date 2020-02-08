(للبيع)
|شقه للبيع برشدى مساحه 240 متر الدور ال 12 و ليس الاخير العماره 15 دور للاستفسار الاتصال على الرقم 01212225463
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
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|العنوان:
|رشدى- رشدى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052220
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