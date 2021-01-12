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|شقه للبيع بحديقه في العاصمه الاداريه منطقه R7 بقرب الجامعه السويديه مساعه الشقه 200 متر + جاردن 60 مميزه الشقه 3غرف + حمام+ مطبخ + ريسبشن ) مقدم : 275.000 قسط الي10% في 7سنين مميزات المشروع _جيم _امن24ساعه _جامعات _كافيات مزيد من التفاصيل 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|275,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079641
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