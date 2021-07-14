(للبيع)
|شقه للبيع بجاردينيا الشمس بالتوسعات الشماليه ب6 أكتوبر شقه للبيع 150م موقع مميز ودقائق إلي مول العرب التقسيم ( 3 غرف نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ ) ثالث بلكونه سوبر لوكس المساحه 150م السعر / 1,100,000 كاش للإتصال ت / 01050355070 **من خارج مصر يضاف 002 لمزيد من التفاصيل والصور رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
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|العنوان:
|جاردينيا الشمس - 6 أكتوبر- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100181
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