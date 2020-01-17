(للبيع)
|شقه للبيع بتسهيلات 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بالهيئه موقع مميز خلف مدينة الإنتاج الإعلامي وبجوار كمبوند أشجار ستي ودقائق إلي مول مصر أدفع مقدم 20 % وقسط الباقي علي 4 سنين أقساط ربع سنويه التقسيم الداخلي ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس استلام فوري المساحه 130م الدور الأخير يوجد اسانسير مطلوب أوفر / 100,000 جنيه لمزيد من التفاصيل التواصل هاتفيا او علي الواتس اب للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- ظ
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049264
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