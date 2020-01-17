شقه للبيع بتسهيلات 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بالهيئه

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقه للبيع بتسهيلات 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بالهيئه موقع مميز خلف مدينة الإنتاج الإعلامي وبجوار كمبوند أشجار ستي ودقائق إلي مول مصر أدفع مقدم 20 % وقسط الباقي علي 4 سنين أقساط ربع سنويه التقسيم الداخلي ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس استلام فوري المساحه 130م الدور الأخير يوجد اسانسير مطلوب أوفر / 100,000 جنيه لمزيد من التفاصيل التواصل هاتفيا او علي الواتس اب للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسلام
التليفون: 01146200600

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ظ
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 125,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049264
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17/1/2020
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شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه

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17/1/2020
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من المالك مباشرة #شقة #للبيع 150 متر بالمنطقة السياحية حدائق 6 أكتوبر

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15/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

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15/1/2020
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15/1/2020
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15/1/2020
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15/1/2020
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(للبيع)

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(للبيع)

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13/1/2020
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(للإيجار)

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13/1/2020
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‎‎‎‎تملك وحدتك كاملة التشطيب بالتكييفات والمطبخ فى مدينة الشيخ زايد

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

2,200,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: شقة دوبلكس - في 6 أكتوبر مصر

شقة دوبلكس

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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

8/1/2020
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امتلك شقتك واول قسط بعد سنة

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- في 6 أكتوبر مصر

عرض خاص لمدة 7 ايام فقط استلم شقتك نهاية العام واول قسط بعد سنة شقة 163 متر اجمالى 847 الف ادفع 50 .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

5,200 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: فرصة شقة للبيع بكمبوند كريك بارك التوسعات الشمالية - في 6 أكتوبر مصر

فرصة شقة للبيع بكمبوند كريك بارك التوسعات الشمالية

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- في 6 أكتوبر مصر

فرصة شقة للبيع بكمبوند كريك بارك التوسعات الشمالية بمدينة 6 اكتوبر بجوار أرقى الكمبوندات بالمدينة جا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,100,000 جنيه

8/1/2020
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