(للبيع)
|شقه للبيع بتسهيلات بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر خلف مدينة الانتاج الأعلامي التقسيم الداخلي ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب سوبر لوكس المساحه 130م دور أخير / يوجد اسانسير استلام فوري مطلوب أوفر 100,000 جنيه لمعرفة السعر ولمزيد من التفاصيل أتصل بنا :- للإتصال / 01146200600 من خارج مصر برجاء أضافة 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري_6 أكتوبر Ramcees Real Estate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|d
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- d
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049260
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