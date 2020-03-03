شقه للبيع بالمقطم 200 متر للسكن العائلي المتميز بالهضبه العليا بعد ميدان ال

(للبيع)
|شقه مميزه للصفوه بالمقطم بالهضبه العليا بعد ميدان النافوره وخلف ماكدونالز منطقه الفيلات مساحتها 200 متر الدور الاول مقسمة الي 3 غرف نوم - 3 ريسبشن - 2 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس مكيفه بالكامل مدخل شيك واجهه علي الشارع لها حصه في الارض السعر المطلوب 1.500 مليون للاستعلام 01228744124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الغرابلي جروب
|التليفون:
|01228744124
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|العنوان:
|المقطم عند ميدان النافوره خلف ماكدونالز- المقطم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054966
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