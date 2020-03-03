شقه للبيع بالمقطم 200 متر للسكن العائلي المتميز بالهضبه العليا بعد ميدان ال

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع بالمقطم 200 متر للسكن العائلي المتميز بالهضبه العليا بعد ميدان ال - في القاهرة مصر

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شقه مميزه للصفوه بالمقطم بالهضبه العليا بعد ميدان النافوره وخلف ماكدونالز منطقه الفيلات مساحتها 200 متر الدور الاول مقسمة الي 3 غرف نوم - 3 ريسبشن - 2 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس مكيفه بالكامل مدخل شيك واجهه علي الشارع لها حصه في الارض السعر المطلوب 1.500 مليون للاستعلام 01228744124
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الغرابلي جروب
التليفون: 01228744124

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العنوان: المقطم عند ميدان النافوره خلف ماكدونالز- المقطم
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2054966
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