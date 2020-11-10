شقه للبيع بالكوربه مصرا لجديده أمام كنيسه كليوباترا 180 للسكن الراقي والعي

(للبيع)
|للسكن العائلي والشركات والعيادات شقه للبيع بالكوربه امام كنيسه كليوباترا مساحتها 180 متر مقسمة الي 2 نوم – 4 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ الدور الثامن وليس الاخير 2 اسانسير مسجله ولها حصه في الارض والجراش السعر المطلوب 2.500 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013760484
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013760484
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الكوربه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071942
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
800 جنيه
2,300,000 جنيه
3,320,000 جنيه
3,500,000 جنيه
2,000,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
2,750,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل