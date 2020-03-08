(للبيع)
|شقه للبيع بالعاصمه الاداريه كمبوند Pukka مساحه 196 متر (3 نوم +3 حمام + مطبخ +ريسبشن قطعتين ) بسعـر متر 11الفـ ونص بمقدم 6% وسداد حتي 6 سنواتـ عرض خاص لفتره محدوده من شركه جوار خصم 5% اتصل وواتساب علي: 01146118018
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|01126248962
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|العنوان:
|- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055486
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