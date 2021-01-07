شقه للبيع بالعاصمه الاداريه بكمبوند بارك لين

(للبيع)
|شقه للبيع بالعاصمه الاداريه في العاصمه الاداريه بمطقه R7من حي السفارات مساحه الشقه *150متر تقسمه الشقه 3غرف + 2حمام+ مطبخ + ريسبشن ) مقدم: 189000قسط يصل ا لي 8 سنوات مميزات المشروع الامن24 ساعه حمام سباحه (مغطي للسيدات) _حمامات سباحه _كافيات _ومطاعم _ومدارس لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079076
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