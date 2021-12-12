شقه للبيع بالعاشر من رمضان 150 م صافى

(للبيع)
|شقه 150 متر صافى. نصف تشطيب. دور ثالث. بها عداد كهرباء. غير مجروحه اساسات متينه. من المالك مباشرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د حسام فرج
|التليفون:
|1152525444
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|العنوان:
|المجاوره 11 قطعه 171- العاشر من رمضان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115079
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