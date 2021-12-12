شقه للبيع بالعاشر من رمضان 150 م صافى

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تفاصيل الإعلان
شقه 150 متر صافى. نصف تشطيب. دور ثالث. بها عداد كهرباء. غير مجروحه اساسات متينه. من المالك مباشرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د حسام فرج
التليفون: 1152525444

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العنوان: المجاوره 11 قطعه 171- العاشر من رمضان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115079
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